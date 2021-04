Mail Boxes Etc., inaugurato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) un nuovo Centro Servizi (Di lunedì 26 aprile 2021) È stato inaugurato a San Giuseppe Vesuviano (NA) un nuovo Centro Servizi Mail Boxes Etc. (MBE) specializzato in spedizioni, logistica, soluzioni per l’e-commerce, stampa e marketing per piccole e medie imprese e clienti al dettaglio. Un segnale positivo anche in Campania in un momento in cui l’emergenza Covid ha messo in ginocchio gran parte dell’economia nazionale. In tale contesto, il comparto delle spedizioni e il modello del franchising emergono in controtendenza come ambiti in grado di creare opportunità occupazionali, ancora più importanti in aree geografiche in cui il lavoro è un tema costantemente al Centro del dibattito. Il Centro MBE di San Giuseppe Vesuviano nasce per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) È statoa San(NA) unEtc. (MBE) specializzato in spedizioni, logistica, soluzioni per l’e-commerce, stampa e marketing per piccole e medie imprese e clienti al dettaglio. Un segnale positivo anche in Campania in un momento in cui l’emergenza Covid ha messo in ginocchio gran parte dell’economia nazionale. In tale contesto, il comparto delle spedizioni e il modello del franchising emergono in controtendenza come ambiti in grado di creare opportunità occupazionali, ancora più importanti in aree geografiche in cui il lavoro è un tema costantemente aldel dibattito. IlMBE di Sannasce per ...

