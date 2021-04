L’Uefa apere indagine su Ibrahimovic sulle scommesse

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 26 aprile 2021) Brutte notizie per i rossoneri, dopo l'infortunio e alcune uscite poco felici ci sono nuovi guai per Zlatan. La Uefa ha aperto un'disciplinare sull'attaccante del Milan per una possibile violazione del regolamento.Secondo l'accusa lo svedese sarebbe co-proprietario del marchio disportive Bethard.com, con sede a Malta. La Fifa e la Uefa proibiscono ai calciatori che giocano nelle loro competizioni di avere interessi economici nelle aziende del settore delle. E così è stata aperta un'