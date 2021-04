Lega Pro, Ghirelli: “Chiediamo riapertura stadi per playoff Serie C” (Di lunedì 26 aprile 2021) “In punta di piedi ma in modo fermo, chiedo al presidente Draghi e al sottosegretario Vezzali di pensare ad aperture parziali per le partite dei playoff. Noi siamo stati sempre rigorosi nel mettere la salute al primo posto, oggi si può iniziare ad aprire, seguendo i protocolli, ridando speranza ai tifosi ed ai club”. Con queste parole in una nota ufficiale il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha chiesto al Governo Draghi e al sottosegretario Vezzali di riaprire gli stadi in Serie C in occasione dei playoff, anche oltre le 1000 unità e prima dell’1 giugno: “I nostri club hanno rispettato i propri impegni con grandissimi sacrifici. Abbiamo regole rigorose che vogliamo rafforzare senza dimenticarci la straordinarietà della crisi che stiamo affrontando, che anche il governo ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) “In punta di piedi ma in modo fermo, chiedo al presidente Draghi e al sottosegretario Vezzali di pensare ad aperture parziali per le partite dei. Noi siamo stati sempre rigorosi nel mettere la salute al primo posto, oggi si può iniziare ad aprire, seguendo i protocolli, ridando speranza ai tifosi ed ai club”. Con queste parole in una nota ufficiale il presidente dellaPro, Francesco, ha chiesto al Governo Draghi e al sottosegretario Vezzali di riaprire gliinC in occasione dei, anche oltre le 1000 unità e prima dell’1 giugno: “I nostri club hanno rispettato i propri impegni con grandissimi sacrifici. Abbiamo regole rigorose che vogliamo rafforzare senza dimenticarci la straordinarietà della crisi che stiamo affrontando, che anche il governo ha ...

Serie C, Perugia ad un passo dalla B. Crolla il Bari, Palermo ok

