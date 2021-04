L’eccessivo traffico di questa strada californiana è un fotoritocco

Leggi su facta.news

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’11 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra unamolto trafficata composta da dieci corsie in entrambi i sensi di marcia. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Los Angeles, California – Una regolare giornata disull’auto».Si tratta di una notizia falsa.L’immagine oggetto della nostra verifica mostra un tratto dell’autointerstatale 405 in California (Stati Uniti) ed è stata modificata. Nello scatto originale, datato 1998, le corsie in entrambi i sensi di marcia sono cinque e ci sono molte meno macchine, come si può verificare qui, qui e qui. L'articolo proviene da Facta.