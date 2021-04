Lazio, Lotito in visita a Formello: sul tavolo il rinnovo di Inzaghi? (Di lunedì 26 aprile 2021) Ieri Claudio Lotito si è rivisto a Formello: il presidente biancoceleste potrebbe aver incontrato anche Inzaghi, tornato dopo settimane fuori a causa del Covid Dopo settimane fuori a causa del Covid-19, Simone Inzaghi è tornato. Ieri a Formello per guidare l’allenamento, il tecnico potrebbe avere incontrato anche il presidente. Come rivela infatti il Corriere dello Sport, nel quartier generale biancoceleste si è rivisto anche Lotito. Non sembra un caso, infatti, che dopo giorni di assenza il numero uno della Lazio abbia deciso di far visita alla squadra. Discorsi ripresi con il tecnico per il rinnovo? Indipendentemente dal fatto che abbiano già iniziato a parlare o meno, il prolungamento è solo questione di dettagli. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ieri Claudiosi è rivisto a: il presidente biancoceleste potrebbe aver incontrato anche, tornato dopo settimane fuori a causa del Covid Dopo settimane fuori a causa del Covid-19, Simoneè tornato. Ieri aper guidare l’allenamento, il tecnico potrebbe avere incontrato anche il presidente. Come rivela infatti il Corriere dello Sport, nel quartier generale biancoceleste si è rivisto anche. Non sembra un caso, infatti, che dopo giorni di assenza il numero uno dellaabbia deciso di faralla squadra. Discorsi ripresi con il tecnico per il? Indipendentemente dal fatto che abbiano già iniziato a parlare o meno, il prolungamento è solo questione di dettagli. L'articolo ...

