Lazio da Champions, Milan al tappeto col Correa-show: 3-0 (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel posticipo della 33.ma giornata la squadra di Simone Inzaghi all'Olimpico superano i rossoneri con una doppietta Correa e gol di Immobile e, con una partita da recuperare, si portano a 5 punti dal terzo posto occupato dagli uomini di Pioli in coabitazione con Napoli e Juventus Leggi su rainews (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel posticipo della 33.ma giornata la squadra di Simone Inzaghi all'Olimpico superano i rossoneri con una doppiettae gol di Immobile e, con una partita da recuperare, si portano a 5 punti dal terzo posto occupato dagli uomini di Pioli in coabitazione con Napoli e Juventus

