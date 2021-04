La nuova ondata di Covid-19 in India è dovuta a una nuova variante? (Di lunedì 26 aprile 2021) (foto: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)In India Covid torna a galoppare. Dopo mesi di tregua, che avevano fatto sperare alla più popolosa nazione del globo di aver sconfitto definitivamente l’epidemia, i casi giornalieri sono tornati a crescere velocemente, arrivando alla cifra record di 353mila nuovi contagi registrati il 25 aprile. Per evitare fraintendimenti già visti, è bene mettere le cifre in prospettiva: il record Indiano è puramente astratto, perché commisurando l’incidenza della malattia a una popolazione che supera ampiamente il miliardo di abitanti, i numeri sono in linea con quelli visti in tante altre nazioni del mondo, e molto simili a quelli che osserviamo anche adesso nel nostro paese e in altre aree dell’Ue. La crescita dei nuovi casi è comunque molto rapida, e molti esperti stanno cercando di capire cosa spinga ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) (foto: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)Intorna a galoppare. Dopo mesi di tregua, che avevano fatto sperare alla più popolosa nazione del globo di aver sconfitto definitivamente l’epidemia, i casi giornalieri sono tornati a crescere velocemente, arrivando alla cifra record di 353mila nuovi contagi registrati il 25 aprile. Per evitare fraintendimenti già visti, è bene mettere le cifre in prospettiva: il recordno è puramente astratto, perché commisurando l’incidenza della malattia a una popolazione che supera ampiamente il miliardo di abitanti, i numeri sono in linea con quelli visti in tante altre nazioni del mondo, e molto simili a quelli che osserviamo anche adesso nel nostro paese e in altre aree dell’Ue. La crescita dei nuovi casi è comunque molto rapida, e molti esperti stanno cercando di capire cosa spinga ...

Advertising

Adnkronos : #India in ginocchio per una nuova ondata di #COVID19: Germania, Gran Bretagna e Usa in soccorso. - RaiNews : #Coronavirus. #India nel caos: è ancora record di contagi. Nuova ondata in #Thailandia - il_brigante07 : RT @tertulliano24: @cris_cersei Non è che bisogna essere un'indovino per capire che a ottobre arriverà il nuovo ciclo influenzale e ci sarà… - tertulliano24 : @cris_cersei Non è che bisogna essere un'indovino per capire che a ottobre arriverà il nuovo ciclo influenzale e ci… - LatinascaloOrg : Paese in ginocchio per una nuova ondata di coronavirus. Da Gb, Germania e Usa in arrivo ossigeno, ventilatori e mat… -