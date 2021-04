La Francia tocca il picco dei pazienti in terapia intensiva (Di lunedì 26 aprile 2021) In Francia la situazione è insostenibile: nelle ultime 24 ore si è superato per la prima volta dall'inizio della pandemia dello scorso anno, la soglia dei 6mila pazienti in terapia intensiva, 6001 ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 aprile 2021) Inla situazione è insostenibile: nelle ultime 24 ore si è superato per la prima volta dall'inizio della pandemia dello scorso anno, la soglia dei 6milain, 6001 ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia tocca La Francia tocca il picco dei pazienti in terapia intensiva Il picco del numero dei pazienti in terapia intensiva si registra mentre la Francia si prepara ad allentare alcune delle misure di lockdown. Secondo quanto riferito dal France 24, dalla prossima ...

