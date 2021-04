Isola dei Famosi 2021, arrivano la Salemi e la Argento (Di lunedì 26 aprile 2021) La puntata di stasera lunedì 26 aprile 2021, de L’Isola dei Famosi sembra più ricca del solito. Purtroppo una tra Fariba e Vera Gemma abbandonerà definitivamente il reality (perché sono già state su Playa Esperanza e Parasite Island). Per le due naufraghe in studio però ci saranno Asia Argento e Giulia Salemi. Inoltre i naufraghi verranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. I primitivi si sbarazzeranno anche di alcuni compagni di avventura che andranno a finire nel gruppo degli arrivisti. Vivranno tutti sulla stessa Isola, ma divisi da una corda. Il comunicato “Anche nel corso di questa nuova puntata il pubblico social sarà protagonista: attraverso un sondaggio verrà deciso chi verrà schierato per la prova leader – si legge su Mediaset Play Infinity – Massimiliano ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 aprile 2021) La puntata di stasera lunedì 26 aprile, de L’deisembra più ricca del solito. Purtroppo una tra Fariba e Vera Gemma abbandonerà definitivamente il reality (perché sono già state su Playa Esperanza e Parasite Island). Per le due naufraghe in studio però ci saranno Asiae Giulia. Inoltre i naufraghi verranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. I primitivi si sbarazzeranno anche di alcuni compagni di avventura che andranno a finire nel gruppo degli arrivisti. Vivranno tutti sulla stessa, ma divisi da una corda. Il comunicato “Anche nel corso di questa nuova puntata il pubblico social sarà protagonista: attraverso un sondaggio verrà deciso chi verrà schierato per la prova leader – si legge su Mediaset Play Infinity – Massimiliano ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - Gabriel89323152 : RT @ipertao: Un’incommentabile Valentina Persia... anzi ragazzi guardate questo video e commentatela voi! Inoltre vorrei ricordare al grupp… - ___coldplayer : Già ormai la metto come sottofondo e mi riprendo solo quando Ilary ci regala perle, poi con questa rottura di cogli… -