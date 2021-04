Il Recovery Fund di Draghi non piace alla Ue ma Orlando dà la colpa a chi ha affossato Conte (Di lunedì 26 aprile 2021) Recovery Fund, il premier Mario Draghi oggi alla Camera per illustrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Consiglio dei ministri. Mercoledì pomeriggio il passaggio al Senato. Secondo quanto si apprende, il premier avrebbe sottolineato ieri l’importanza di andare in Aula per sottoporre il piano sul Recovery al giudizio di Camera e Senato, lasciando intendere che si tratta di un testo non blindato, ma aperto a migliorie. Draghi, riferiscono alcuni ministri, avrebbe assicurato che il passaggio alle Camere del Piano sarà fatto nel rispetto delle prerogative parlamentari. Recovery Fund, nessuna autocritica dal governo Draghi ”Siamo l’unico Paese che ha dovuto affrontare un passaggio così delicato nel pieno di una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021), il premier MariooggiCamera per illustrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Consiglio dei ministri. Mercoledì pomeriggio il passaggio al Senato. Secondo quanto si apprende, il premier avrebbe sottolineato ieri l’importanza di andare in Aula per sottoporre il piano sulal giudizio di Camera e Senato, lasciando intendere che si tratta di un testo non blindato, ma aperto a migliorie., riferiscono alcuni ministri, avrebbe assicurato che il passaggio alle Camere del Piano sarà fatto nel rispetto delle prerogative parlamentari., nessuna autocritica dal governo”Siamo l’unico Paese che ha dovuto affrontare un passaggio così delicato nel pieno di una ...

Advertising

borghi_claudio : No ma non vi starete mica svegliando adesso per accorgervi che il recovery fund o PNRR che sia non è la pioggia di… - CottarelliCPI : La Corte Costituzionale tedesca oggi ha sbloccato il Recovery Fund. Un passo avanti per l'integrazione europea, una… - borghi_claudio : ***MINISTRO FRANCO IN RISPOSTA ALLA MIA DOMANDA*** 'Massimo pragmatismo, se convenisse il finanziamento del Recover… - GiancarloDeRisi : RT @SecolodItalia1: Il Recovery Fund di Draghi non piace alla Ue ma Orlando dà la colpa a chi ha affossato Conte - SecolodItalia1 : Il Recovery Fund di Draghi non piace alla Ue ma Orlando dà la colpa a chi ha affossato Conte -