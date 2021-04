Governo, Salvini “Letta non deve provocare quotidianamente” (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dal presidente della Repubblica, Mattarella, ci è stato chiesto un atto di responsabilità, per questo lavoriamo insieme al Pd. Oggi il presidente Draghi viene in Parlamento a presentare il Pnrr, noi ci stiamo lavorando giorno e notte, essere al Governo significa partecipare al futuro del paese, a volte vinci le tue battaglie, a volte le perdi. Il coprifuoco è una scelta giusta? Secondo me no, è inutile massacro morale ed economico al paese, eliminiamo questo coprifuoco. La raccolta di firme che abbiamo promosso non è un’iniziativa partitica, serve a far capire che la gente ha voglia di libertà”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.“Prima rimettiamo in piedi il paese poi torniamo a dividerci – ha aggiunto -. Alcune scelte, non scientifiche, del ministro Speranza non mi sono piaciute perchè sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dal presidente della Repubblica, Mattarella, ci è stato chiesto un atto di responsabilità, per questo lavoriamo insieme al Pd. Oggi il presidente Draghi viene in Parlamento a presentare il Pnrr, noi ci stiamo lavorando giorno e notte, essere alsignifica partecipare al futuro del paese, a volte vinci le tue battaglie, a volte le perdi. Il coprifuoco è una scelta giusta? Secondo me no, è inutile massacro morale ed economico al paese, eliminiamo questo coprifuoco. La raccolta di firme che abbiamo promosso non è un’iniziativa partitica, serve a far capire che la gente ha voglia di libertà”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di Rtl 102.5.“Prima rimettiamo in piedi il paese poi torniamo a dividerci – ha aggiunto -. Alcune scelte, non scientifiche, del ministro Speranza non mi sono piaciute perchè sono ...

Advertising

AzzolinaLucia : Sostiene il Governo ma raccoglie le firme per una misura che sconfessa il Governo. E lo fa il #25aprile, insieme al… - Rinaldi_euro : Questo già si sente Presidente del Consiglio! ?????? Letta: 'Mai più No della Lega al Governo. Salvini decida: dentro… - NicolaMorra63 : Ottima comunicazione interna al Governo. Il Viminale smentisce #Gelmini. E #Salvini fa del #Coprifuocoalle22 un s… - Nico28381186 : RT @luigivanti: Salvini lancia una petizione per eliminare il coprifuoco. Il Pd con il loro Segretario si risente giudicandolo irresponsabi… - PaoloGiardinie2 : @LegaSalvini Per questi che sono al governo, Salvini è sempre il pomo della discordia! Secondo loro, si dovrebbe se… -