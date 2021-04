**Governo: Conte con Letta vs Salvini, sfida ‘giallorossa’ a Lega ‘che fa su odg Meloni?’** (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – “Quando si sta al governo -dice Letta- i discorsi che si fanno poi hanno delle conseguenze e alle parole poi devono seguire i fatti. Ieri quando ho detto ‘o si sta al governo o all’opposizione’, ho detto una cosa che secondo me è Legata alla bontà del lavoro che dobbiamo fare insieme per i prossimi due anni, credo che sarebbe un bene per tutti. Non apro polemiche per visibilità, ma nell’interesse di questa avventura di governo di unità nazionale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – “Quando si sta al governo -dice- i discorsi che si fanno poi hanno delle conseguenze e alle parole poi devono seguire i fatti. Ieri quando ho detto ‘o si sta al governo o all’opposizione’, ho detto una cosa che secondo me èta alla bontà del lavoro che dobbiamo fare insieme per i prossimi due anni, credo che sarebbe un bene per tutti. Non apro polemiche per visibilità, ma nell’interesse di questa avventura di governo di unità nazionale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

