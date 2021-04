Gli abiti degli Oscar | un concentrato di stile ad effetto wow

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 26 aprile 2021) Life&People.it Dopo essere stata posticipata di circa due mesi finalmente la premiazione più attesa dell’anno è realtà. A sfilare sul red carpet di Los Angeles le star più amate come Zendaya, Glenn Close, Amanda Seyfried e tante altre. Inutile dirlo, glidei look2021 sono stati strabilianti. La settantatreesima edizione dei premiè un momento senza precedenti ricco di novità che ha visto vincere due volte Chloé Zhao, regista di Nomadland. La donna ha portato a casa il titolo di miglior regia e miglior film ed una delle attrici partecipanti quello di miglior attrice protagonista, stiamo parlando proprio di lei, di Frances McDormand. Per le restanti tre categorie recitative sono stati nominati Anthony Hopkins (The Father) come miglior attore protagonista, Daniel Kaluuya (Judas and the Black ...