Festa di matrimonio in un noto ristorante nel napoletano: arrivano i carabinieri (Di lunedì 26 aprile 2021) Festa di matrimonio "illegale" a Roccarainola, in provincia di Napoli. Era tutto organizzato per festeggiare le nozze quando sono arrivati i carabinieri nel locale. 13 persone sanzionate, tra gli sposi, gli invitati, il proprietario della struttura, cuoco e camerieri. L'attività, come da prassi, sarà sospesa per qualche giorno. matrimonio a Roccarainola Girando lungo Via Veccio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

