“Federica Pellegrini è fidanzata” | la prova svelata da Jonathan a Detto Fatto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

L'Ultimo Uomo

"Ne voglio parlare con Giovanni Malagò: Vanessa merita di fare la portabandiera a Tokyo, è un'atleta con caratteristiche uniche. Come". Lo ha dichiarato all'Adnkronos il presidente della Federginnastica, il cav. Gherardo Tecchi, dopo il bronzo al corpo libero ottenuto ieri da Vanessa Ferrari agli Europei di ...Poi via, via i vari Andrea Bocelli , Sophia Loren , Mike Bongiorno , Katia Ricciarelli , i Pooh e fino a Bebe Vio , Alessandro Del Piero ,Mesi intensi e travagliati, caratterizzati da alti e bassi che Federica Pellegrini ha affrontato sempre con la sua solita grinta e determinazione. Foto di Jeon Heon-Kyun/ Ansa. Pr ...Chi l'ha detto che i sogni non si possano vivere anche in età matura? Federica Pellegrini ce lo ricorda perché per lei le Olimpiadi di Tokyo hanno questi i connotati. Le lacrime al termine dei 200 sti ...