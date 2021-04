Dopo un anno e quattro mesi ci sono ancora prime serate con la domanda «virus naturale o artificiale?» (Di lunedì 26 aprile 2021) Buona parte della trasmissione di Massimo Giletti, nella serata del 25 aprile, è stata accompagnata da un sottopancia con questo titolo: «virus naturale o artificiale?». Una domanda che, posta a un anno e quattro mesi dalle prime evidenze di coronavirus in Cina, sembra davvero un assist perfetto ai complottisti di tutta Italia. Non sono bastate le numerose indagini scientifiche che hanno attestato l’origine naturale del virus e non è bastata nemmeno l’inchiesta dell’Oms, sebbene condotta con molti problemi di accesso ai dati. A marzo del 2021, infatti, Tedros Ghebreyesus – direttore dell’organizzazione mondiale della sanità – pur chiedendo un supplemento di indagine ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 aprile 2021) Buona parte della trasmissione di Massimo Giletti, nella serata del 25 aprile, è stata accompagnata da un sottopancia con questo titolo: «?». Unache, posta a undalleevidenze di coronain Cina, sembra davvero un assist perfetto ai complottisti di tutta Italia. Nonbastate le numerose indagini scientifiche che hattestato l’originedele non è bastata nemmeno l’inchiesta dell’Oms, sebbene condotta con molti problemi di accesso ai dati. A marzo del 2021, infatti, Tedros Ghebreyesus – direttore dell’organizzazione mondiale della sanità – pur chiedendo un supplemento di indagine ...

