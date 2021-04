Cuffie Meliconi HP600 Pro, wireless senza confini (Di lunedì 26 aprile 2021) La prova: base di ricarica con jack tradizionale da 3.5 mm e cavo ottico digitale, segnale buono e stabile, iper compatibilità, isolamento acustico efficace. E ottimo rapporto qualità/prezzo Leggi su repubblica (Di lunedì 26 aprile 2021) La prova: base di ricarica con jack tradizionale da 3.5 mm e cavo ottico digitale, segnale buono e stabile, iper compatibilità, isolamento acustico efficace. E ottimo rapporto qualità/prezzo

