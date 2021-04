Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto (Di lunedì 26 aprile 2021) commenta E' stata individuata anche in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca Zaia. 'Si tratta - ha detto - di due cittadini indiani di Bassano, padre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 aprile 2021) commenta E' statainladel Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca. 'Si tratta - ha detto - di due cittadini indiani di Bassano, padre ...

