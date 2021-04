Cosa succederà quando a garantire il Pnrr non ci sarà più Draghi? (Di lunedì 26 aprile 2021) Per evitare che il piano nazionale per i fondi europei finisse sotto attacco da Bruxelles Draghi ha letteralmente fatto scudo col suo corpo: chi garantirà per l’Italia l’anno prossimo? La vera preoccupazione non sta tanto nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà alla Camera e domani al Senato. Si tratta di un piano monumentale da 191,5 miliardi europei e una trentina di fondo complementare in deficit (e come, altrimenti?) messo sul piatto per infilare anche quello che non è entrato nel programma principale. Sul quale ovviamente alcune categorie o certi settori hanno qualCosa da ridire, perché tutto si può sempre fare meglio, ma che se davvero andasse in porto al 100% cambierebbe volto al paese. Al netto delle insoddisfazioni di questo o ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Per evitare che il piano nazionale per i fondi europei finisse sotto attacco da Bruxellesha letteralmente fatto scudo col suo corpo: chi garantirà per l’Italia l’anno prossimo? La vera preoccupazione non sta tanto nel, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che oggi il presidente del Consiglio Marioillustrerà alla Camera e domani al Senato. Si tratta di un piano monumentale da 191,5 miliardi europei e una trentina di fondo complementare in deficit (e come, altrimenti?) messo sul piatto per infilare anche quello che non è entrato nel programma principale. Sul quale ovviamente alcune categorie o certi settori hanno qualda ridire, perché tutto si può sempre fare meglio, ma che se davvero andasse in porto al 100% cambierebbe volto al paese. Al netto delle insoddisfazioni di questo o ...

