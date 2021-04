Controlli anti - Covid nei supermercati | irregolare il 18%

Advertising

virginiaraggi : Durante controlli anti-assembramento dei vigili sono stati accerchiati e insultati da un gruppo di ragazzi a Traste… - repubblica : Controlli anti assembramento: vigili accerchiati e insultati a Roma - tubilando12 : RT @HelpConsumatori: Sanificazioni anti-Covid nei #supermercati, controlli Nas: irregolarità nel 18% dei negozi - rtl1025 : ?? Controlli anti #covid a tappeto dei carabinieri del #Nas nei supermercati di tutta Italia, il 18% è risultato irr… - teleischia : NAS. SANIFICAZIONE ANTI-COVID NEI SUPERMERCATI: CONTROLLI IN TUTTA ITALIA. 12 ESERCIZI CHIUSI -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti

Radio Lombardia

Immediata la sospensione delle attività per 12 supermercati, dei quali 3 per violazioni alle misure- Covid. Gli esiti deihanno rilevato la positività alla presenza di materiale ...Blitz del Nas nei supermercati italiani. Durante le ispezioni e dopo i tamponi di superficie sono state trovate tracce di coronavirus sulla bilancia del bancone del reparto gastronomia, sul manico del ...Proseguono i controlli anti Covid da parte dei carabinieri su tutto il territorio del Vallo di Diano. In particolare, a Sant’Arsenio sono stati multati 9 giovani. Controlli anti ..."Dovremmo essere tutti molto, ma molto attenti. Perché basta poco, una variante nuova che corre più veloce, per tornare a numeri temibili". Nel primo giorno di riaperture e di Italia quasi interamente ...