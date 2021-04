Bussa e chiede aiuto: quando gli aprono picchia il marito e violenta la moglie (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha Bussato alla porta per chiedere aiuto ma quando una coppia gli ha aperto ha picchiato il marito e ha trascinato la donna in camera, violentandola. Il dramma nello stato della Namibia La polizia della regione dello Zambesi sta indagando su un caso di stupro: una donna di 32 anni sarebbe stata violentata da un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 26 aprile 2021) Hato alla porta perremauna coppia gli ha aperto hato ile ha trascinato la donna in camera,ndola. Il dramma nello stato della Namibia La polizia della regione dello Zambesi sta indagando su un caso di stupro: una donna di 32 anni sarebbe statata da un L'articolo NewNotizie.it.

