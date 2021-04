Anthony Hopkins vince l'Oscar a 83 anni: 'Non me l'aspettavo'. E omaggia Chadwick Boseman (Di lunedì 26 aprile 2021) È un Anthony Hopkins emozionato quello che stamane è apparso in un video, dalla sua casa del Galles, esprimendo la sua gratitudine all'indomani della vittoria agli Oscar come migliore attore ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) È unemozionato quello che stamane è apparso in un video, dalla sua casa del Galles, esprimendo la sua gratitudine all'indomani della vittoria aglicome migliore attore ...

