“Altro che appelli a Draghi | Ong citano legge del mare? Allora la rispettino” Parla l’ammiraglio De Felice

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – “Le Ong che scrivono ae si appellano alladelnon sanno di cosano e in ogni caso non hanno alcun diritto di sbarcare i clandestini in Italia“: parola deldi divisione (ris) Nicola De. Grande esperto di diritto marittimo e da sempre schierato contro le Ong e la tratta di clandestini nei nostri mari, Despiega al Primato Nazionale come stanno veramente le cose. E perché le Ong non hanno di che appellarsi al presidente del Consiglio. Ammiraglio, le Ong, visto il ritorno della buona stagione, scaldano i motori e si appellano achiedendo di difendere ladel. Ladeldell’Onu (Unclos), norma ...