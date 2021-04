Alfonso Signorini critica la sovraesposizione di Tommaso Zorzi e fa un appunto su L’Isola dei Famosi (Di lunedì 26 aprile 2021) Tommaso Zorzi sta vivendo un momento di sovraesposizione mediatica e nonostante lui abbia più volte rivendicato di aver detto molti no, è innegabile che abbia pronunciato anche tanti altri sì. Dalle varie ospitate a Verissimo da Silvia Toffanin al suo ruolo da opinionista (tre volte a settimana!) a L’Isola dei Famosi ed al Maurizio Costanzo Show, senza dimenticare l’incursione ad Avanti un Altro, quella a TvTalk ed i suoi appuntamenti (online e televisivi) de Il Punto Z, dove a battuta ha chiesto un invito anche per Domenica In. Intervistato da Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, Alfonso Signorini, ha così commentato: “Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 aprile 2021)sta vivendo un momento dimediatica e nonostante lui abbia più volte rivendicato di aver detto molti no, è innegabile che abbia pronunciato anche tanti altri sì. Dalle varie ospitate a Verissimo da Silvia Toffanin al suo ruolo da opinionista (tre volte a settimana!) adeied al Maurizio Costanzo Show, senza dimenticare l’incursione ad Avanti un Altro, quella a TvTalk ed i suoi appuntamenti (online e televisivi) de Il Punto Z, dove a battuta ha chiesto un invito anche per Domenica In. Intervistato da Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano,, ha così commentato: “Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa ...

