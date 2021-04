Alex Zanardi, la notizia è appena arrivata (Di lunedì 26 aprile 2021) Marco Ciacci, l’uomo al volante dell’autoarticolato contro cui Alex Zanardi si schiantò durante una manifestazione cicloturistica di beneficienza il 19 giugno 2020, non ha alcuna responsabilità penale nella dinamica del tragico incidente avvenuto a Pienza, in Toscana. È questa la tesi del procuratore della Repubblica di Siena, Salvatore Vitiello, che ha chiesto l’archiviazione della posizione dell’autista rispetto al reato di lesioni gravissime. La famiglia dell’ex pilota bolognese ha fatto subito sapere che presenterà opposizione all’archiviazione al Gip, basandosi sugli elementi emersi dalle perizie di parte. Il legale degli Zanardi (che non hanno mai rilasciato dichiarazioni sull’incidente) ha sempre sostenuto che nelle immagini girate dal videomaker al seguito della corsa si vedrebbe chiaramente il camion superare la linea di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 aprile 2021) Marco Ciacci, l’uomo al volante dell’autoarticolato contro cuisi schiantò durante una manifestazione cicloturistica di beneficienza il 19 giugno 2020, non ha alcuna responsabilità penale nella dinamica del tragico incidente avvenuto a Pienza, in Toscana. È questa la tesi del procuratore della Repubblica di Siena, Salvatore Vitiello, che ha chiesto l’archiviazione della posizione dell’autista rispetto al reato di lesioni gravissime. La famiglia dell’ex pilota bolognese ha fatto subito sapere che presenterà opposizione all’archiviazione al Gip, basandosi sugli elementi emersi dalle perizie di parte. Il legale degli(che non hanno mai rilasciato dichiarazioni sull’incidente) ha sempre sostenuto che nelle immagini girate dal videomaker al seguito della corsa si vedrebbe chiaramente il camion superare la linea di ...

Corriere : ?? Per la procura l’autista che guidava il camion contro cui si schiantò l’handbike di Zanardi viaggiava a velocità… - statodelsud : Incidente Alex Zanardi: la Procura di Siena chiede l’archiviazione per l’autista del tir - Pino__Merola : Incidente Alex Zanardi: la Procura di Siena chiede l’archiviazione per l’autista del tir - _DAGOSPIA_ : L’INCIDENTE AD ALEX ZANARDI NON È STATO PROVOCATO DALL’INVASIONE DELLA CORSIA DEL TIR- LA PROCURA...… - infoitinterno : Nessun colpevole per l’incidente di Zanardi, ma la famiglia di Alex si oppone all’archiviazione -