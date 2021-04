Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 aprile 2021)25 APRILE ORE 17:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTERADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONEA CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IN SECONDA CORSIA MENTRE SI STA IN CODA SUL LUNGOMARE DI OSTIA TRA IL PORTO DI OSTIA E VIA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI E ASEGUIRE SI RALLENTA SUL LUNGOMARE DELLE MEDUSE TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELL A LINEA SAN GIOVANNI COLOSSEO DELLA METRO C CIRCONE INTERROTTA OGGI 25 APRILE PER L’INTERA GIORNATA, ATTIVE NAVETTE MC E MC3 RICORDIAMO INOLTRE ...