Simone Inzaghi | “E’ stato un periodo durissimo Con il Milan gara da dentro o fuori”

Simone Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa dopo le problematiche legate al Covid-19. Il tecnico ha presentato la sfida di domani tra Lazio e Milan. Queste le sue parole: "Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile. Avere una moglie e tre figli positivi non è stata una bella esperienza. Fortunatamente è passata. Ci tenevo a fare i complimenti ai ragazzi e al mio staff, abbiamo vinto due partite importanti". Si riparte con il Milan: la Champions però è complicata…"Domani sarà importante, è una partita da dentro o fuori. Per la corsa Champions ci ha penalizzato il girone d'andata, con le partite in Europa che ci hanno condizionato. Poi abbiamo fatto una grande rimonta: nelle ultime 16 partite ne abbiamo vinte 12.

