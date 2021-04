Si ride (di gusto) dell'ossessione per il ritocchino. La recensione di Aldo Grasso (Di domenica 25 aprile 2021) Un momento di “Ritoccàti”, sketch-comedy in onda su Sky Uno RITOCCÀTIGenere: Sketch-comedyRegia di Alessandro Guida. Con Giulio Basoccu, Neva Leoni, Paolo Camilli, Angelica Massera. Su SkyUno «Ti sei rifatta qualcosa?». «Sì, una vita». Gioca su continui equivoci e sottili ironie del mondo della chirurgia plastica la seconda stagione di Ritoccàti, sketch-comedy in onda su Sky Uno e disponibile on demand. Ritoccàti nasce dal sodalizio tra la casa di produzione Mr. Moody e il prof. Giulio Basoccu, affermato chirurgo plastico che compare qui nelle vesti di se stesso. In brevi e taglienti episodi da dieci minuti, con un formato e uno stile da web-serie, la comedy ha il pregio di scorticare all’insegna di un divertimento leggero e innocuo una delle ossessioni più controverse del nostro tempo: quella per l’estetica e della ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 aprile 2021) Un momento di “Ritoccàti”, sketch-comedy in onda su Sky Uno RITOCCÀTIGenere: Sketch-comedyRegia di Alessandro Guida. Con Giulio Basoccu, Neva Leoni, Paolo Camilli, Angelica Massera. Su SkyUno «Ti sei rifatta qualcosa?». «Sì, una vita». Gioca su continui equivoci e sottili ironie del mondoa chirurgia plastica la seconda stagione di Ritoccàti, sketch-comedy in onda su Sky Uno e disponibile on demand. Ritoccàti nasce dal sodalizio tra la casa di produzione Mr. Moody e il prof. Giulio Basoccu, affermato chirurgo plastico che compare qui nelle vesti di se stesso. In brevi e taglienti episodi da dieci minuti, con un formato e uno stile da web-serie, la comedy ha il pregio di scorticare all’insegna di un divertimento leggero e innocuo unae ossessioni più controverse del nostro tempo: quella per l’estetica ea ...

