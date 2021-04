Serie A: Benevento - Udinese 2 - 4 (Di domenica 25 aprile 2021) L'Udinese batte il Benevento 4 - 2 al Vigorito nell' incontro delle 12.30 della 33/a giornata di Serie A e mette quasi in cassaforte la salvezza, inguaiando invece la squadra di Pippo Inzaghi. Gli ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) L'batte il4 - 2 al Vigorito nell' incontro delle 12.30 della 33/a giornata diA e mette quasi in cassaforte la salvezza, inguaiando invece la squadra di Pippo Inzaghi. Gli ...

Advertising

Eurosport_IT : #SuperLega: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari chiaman… - AngeloMawutor : RT @AroundTurin: The following Serie A teams have officially requested to sanction Juventus, Inter and Milan: Roma Torino Bologna Genoa Sa… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Udinese ha battuto il Benevento 4-2 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 33/a giornata della serie A. #ANSA - sadnial : RT @AroundTurin: The following Serie A teams have officially requested to sanction Juventus, Inter and Milan: Roma Torino Bologna Genoa Sa… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, Benevento-Udinese 2-4: De Paul si prende la scena: Serie A, Be… -