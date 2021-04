Roma, un romeno si abbassa i pantaloni davanti ai bambini e compie atti osceni in un parco a Fidene (Di domenica 25 aprile 2021) Si era abbassato i pantaloni e stava compiendo atti osceni su una panchina in un parco in zona Fidene, a Roma, davanti ai tanti bambini presenti. Ricevuta la segnalazione, sul posto, tra via Cesare Fani e via Camillo Iacobini, sono arrivati, ieri intorno alle 15, i poliziotti del III Distretto Fidene-Serpentara e una volante. Gli agenti in base alle descrizioni raccolte hanno rintracciato l’uomo, romeno di 42 anni, sulla panchina ancora con i pantaloni abbassati. Roma, atti osceni al parco Dopo il controllo e la perquisizione l’uomo, in Italia senza fissa dimora e con precedenti per ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 aprile 2021) Si erato ie stavandosu una panchina in unin zona, aai tantipresenti. Ricevuta la segnalazione, sul posto, tra via Cesare Fani e via Camillo Iacobini, sono arrivati, ieri intorno alle 15, i poliziotti del III Distretto-Serpentara e una volante. Gli agenti in base alle descrizioni raccolte hanno rintracciato l’uomo,di 42 anni, sulla panchina ancora con iti.alDopo il controllo e la perquisizione l’uomo, in Italia senza fissa dimora e con precedenti per ...

