Rimozione Recensioni Negative | i consigli degli esperti

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 25 aprile 2021) Leche non supportano le norme di un servizio possono essere generalmente rimosse segnalandole come inappropriate, tuttavia, accade talvolta che la recensione non venga cancellata. In particolare lepiù difficili da rimuovere sono : lead una stella senza alcun commento; leben curate nel lessico che rispettano le regole ( solo in apparenza ) ma risultano comunque offensive ; lefatte da profili finti che non sono mai stati clienti dell’attività recensita ma che fanno credere di esserlo, dichiarando motivazioni che sembrano veritiere anche se non lo sono. Ricordiamo che scriverefalse è reato, e precisamente quello di «sostituzione di persona» Art. 494 cod. pen., per ...