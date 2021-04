Riaperture | governo esclude solo i matrimoni Intero settore vale 60 miliardi | ‘Nel 2020 perso il 90% | il via a maggio o fallisce il comparto’

(Di domenica 25 aprile 2021) Ildeied eventi privati “è stato completamente escluso” dall’ultimo decreto delDraghi. “Sembra che gli unici untori siamo noi”, commenta Michele Boccardi, presidente di Assoeventi. Ledecise dall’esecutivo riguardano ristoranti, musei, cinema, spiagge, perfino gli stadi o gli sport di contatto come il calcetto. Sono state fissate date per le fiere internazionali, per gli stabilimenti termali, per i parchi tematici. I? Nemmeno nominati. Unche nel 2019 ha registrato un giro d’affari da oltre 60di euro, di cui più di 15di fatturato diretto del, secondo i dati di Federmep. Gli eventi, inoltre, danno lavoro ...

Advertising

CottarelliCPI : Sul #rischiocalcolato io sto col governo. Le riaperture decise sono ragionevoli. Ora però occorre comportarsi respo… - CarloCalenda : Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per… - Open_gol : Il governo non ha chiesto al Cts alcun parere formale sulle riaperture del 26 aprile - corriereroma : Scuola, l’allarme di Miozzo: «Attenti alle imprudenze. Sulle riaperture pronto a lasciare» - stormi1904 : RT @vitalbaa: Il decreto del governo Draghi sulle riaperture riapre poco e male -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture governo

Governo

Alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto, con tutte le regole e i divieti per contenere i contagi da Covid - 19, la circolare del Viminale e le note delchiariscono i dubbi ...... anche per poter capire il nostro ruolo nel mondo, ma dobbiamo sapere che lenon ... Mentre l'Italia riapre e ilprova a progettarne il futuro, gli esperimenti piccoli di queste ...'Si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani.Coprifuoco Italia, Salvini lancia il sito per dire “No”: tremila adesioni e stoccata finale sui temi caldi del momento, primo fra tutti il Dl Zan ...