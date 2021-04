Advertising

Agenzia_Ansa : Rintracciati e identificati gli aggressori che hanno picchiato una ragazzina disabile a Roma. Si tratta di almeno 4… - rtl1025 : ?? Sono stati rintracciati e identificati gli aggressori che hanno picchiato una ragazzina #disabile a #Roma. Si tra… - MediasetTgcom24 : Roma, parla la madre della ragazzina che ha picchiato una 12enne disabile: 'Mi vergogno di mia figlia, chiedo scusa… - LegaPremier : Ragazzina disabile picchiata, identificate 4 bulle - AnsaRomaLazio : Ragazzina disabile picchiata, identificate 4 bulle. Rintracciati 20 ragazzini, tutti minori. Filmata aggressione… -

Tutti minorenni, alcuni, almeno quattro, responsabili del feroce pestaggio a calci e pugni di una ragazzina disabile avvenuto il 2 aprile in un parco al Nuovo Salario a Roma. Il branco, circa 20 ragazzini, è stato identificato dai carabinieri: la maggior parte ha assistito al pestaggio e qualcuno ha filmato l'aggressione.