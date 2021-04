Raffaele non perde il sorriso: 'Grazie ad 'Amici' sono più consapevole di me' (Di domenica 25 aprile 2021) Il momento prima dell'eliminazione ad 'Amici' è sempre un tempo sospeso, in cui gli allievi fanno un bilancio del loro percorso all'interno della scuola. Deddy è convinto di dover uscire e parla del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) Il momento prima dell'eliminazione ad '' è sempre un tempo sospeso, in cui gli allievi fanno un bilancio del loro percorso all'interno della scuola. Deddy è convinto di dover uscire e parla del ...

Advertising

melindaisback : Raffaele: 7½ Non mi trovo d'accordo con la sua eliminazione. Ha un bellissimo timbro e sa cantare bene, nonostante… - _emme_gi : RT @justforfunflam: Post di apprezzamento per Raffaele che nonostante tutte le critiche non si è mai buttato giù e ha sempre accettato le s… - maricaslm : RT @tizianosmile1: Sto cercando di non ridere per il meme sull' eliminazione di Deddy e Raffaele che ricorda quella di Ultimo e Mahmood a S… - goodvjbess : RT @nomituttipresi: Mi dispiace per Raffaele, perché si è beccato l'odio di tante persone senza motivo. Le preferenze è giusto che ci siano… - haveyouwornwigs : RT @surprenantcoeur: e comunque veramente a prescindere dalle preferenze raffaele si è dimostrato super maturo, ha saputo gestire al meglio… -