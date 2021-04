Perla Blu: Rudy Zerbi e il locale di Amici il serale (Di domenica 25 aprile 2021) Ieri sera 24 aprile 2021 è andata in onda in prima serata su canale 5 la sesta puntata di Amici il serale. Le tre squadre si sono esibite dando come risultato un eliminato provvisorio per ogni manche. Rudy Zerbi anche per questa sera non ha abbandonato la promozione del “Perla Blu” ma forse per come è finita la puntata dovrà dichiarare chiusura. Cosa è successo? Vi propongo qui di seguito il resoconto. Come nasce il locale “Perla Blu” di Amici il serale? Il locale “Perla Blu” nasce con l’inizio del serale. Rudy Zerbi ha dichiarato che gli allievi che lui reputa non meritevoli del serale si esibiscono al “Perla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Ieri sera 24 aprile 2021 è andata in onda in prima serata su canale 5 la sesta puntata diil. Le tre squadre si sono esibite dando come risultato un eliminato provvisorio per ogni manche.anche per questa sera non ha abbandonato la promozione del “Blu” ma forse per come è finita la puntata dovrà dichiarare chiusura. Cosa è successo? Vi propongo qui di seguito il resoconto. Come nasce ilBlu” diil? IlBlu” nasce con l’inizio delha dichiarato che gli allievi che lui reputa non meritevoli delsi esibiscono al “...

MediasetPlay : Il mondo del Perla Blu sa ?? #Amici20 - HoFattoCosiIo : raffaele ti aspetto al perla blu @PerlaBluu #Amici2020 - _boredmood_ : Il modo in cui è già pronto per andare al Perla Blu. #Amici20 - consuxhp : RT @itsmwengo: In esclusiva lo staff del Perla Blu per la stagione 2021/2022 #Amici20 - anitram39126789 : RT @Ri_Ghetto: Raffaele eliminato: il mio pensiero va al Perla Blu #Amici20 -