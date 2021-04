"Non vede i dati delle sperimentazioni dei vaccini": Luca Pani a Non è l'Arena, ecco perché le raccomandazioni dell'Oms non valgono nulla (Di domenica 25 aprile 2021) Si parla di Covid nello studio di Massimo Giletti durante la puntata di Non è l'Arena in onda questa sera su La7. Ci si interroga in particolare sull'origine del virus e sui suoi collegamenti ambigui con la Cina. Rivolgendosi a uno dei suoi ospiti, l'ex direttore dell'Aifa Luca Pani, il conduttore ha detto: "Perfino il capo dell'Oms ha protestato per le scarse informazioni arrivate dalla Cina". Approfittando di queste parole, però, Pani ha voluto fare un chiarimento sull'Organizzazione mondiale della Sanità. "L'Oms è un organismo prestigioso, sovranazionale, che però non ha poteri esecutivi - ha spiegato l'ex direttore dell'Aifa -. Noi abbiamo la tendenza a seguire le raccomandazioni dell'Oms, che però non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Si parla di Covid nello studio di Massimo Giletti durante la puntata di Non è l'in onda questa sera su La7. Ci si interroga in particolare sull'origine del virus e sui suoi collegamenti ambigui con la Cina. Rivolgendosi a uno dei suoi ospiti, l'ex direttore'Aifa, il conduttore ha detto: "Perfino il capo'Oms ha protestato per le scarse informazioni arrivate dalla Cina". Approfittando di queste parole, però,ha voluto fare un chiarimento sull'Organizzazione mondialea Sanità. "L'Oms è un organismo prestigioso, sovranazionale, che però non ha poteri esecutivi - ha spiegato l'ex direttore'Aifa -. Noi abbiamo la tendenza a seguire le'Oms, che però non ...

Advertising

AlbertoBagnai : Si vede che non aveva mai guardato. - borghi_claudio : @marco1sostegni Vede la linea nera verticale? Rappresenta il 30% delle terapie intensive occupate. Se la Sardegna n… - tancredipalmeri : Ma veramente c’è gente che mette in dubbio l’irregolarità del gol di Faraoni? Boh mi parete tutti matti. A 0.07 si… - pelleimpura : RT @T3ch4Dumm13s: Per chi mi segue sull'account principale @_IL_DIGA_ e non mi vede tuittare per 12 ore, ecco la spiegazione per aver rispo… - burrito19721 : RT @tancredipalmeri: Ma veramente c’è gente che mette in dubbio l’irregolarità del gol di Faraoni? Boh mi parete tutti matti. A 0.07 si ve… -