Morata | ' Non sono felice | anno difficile Resterei qui a vita ma'

(Di domenica 25 aprile 2021) 'Brucia vedere ogni partita di Champions, perché là bisognerebbe che ci fossimo noi'. Alvaroesprime spesso stati d'animo non banali e quando gli viene chiesto come andrà tra due sue ex squadre,...

'Brucia vedere ogni partita di Champions, perché là bisognerebbe che ci fossimo noi'. Alvaroesprime spesso stati d'animobanali e quando gli viene chiesto come andrà tra due sue ex squadre,due club qualsiasi, Chelsea e Real, è l'amarezza a prevalere. Come sul fatto che il suo ...Ma il Veronaci sta e per il resto della gara attacca con vigore ma sbatte contro il muro ... Pirlo cambia due giocatori e dopo 40" della ripresa, su imbeccata di Dybala, trova una ...L’Inter batte il Verona 1-0 con un gol di Darmian e fa un grande passo verso lo scudetto. Non una partita spettacolare, con un Verona che non si è mai tirato indietro (e può recriminare per un gol ann ...Alvaro Morata non è sicuro di restare alla Juventus dopo questa stagione: "Finché sarò qui darò il massimo", promette ...