LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile in DIRETTA: Silvia Zanardi in fuga a 80 km dalla conclusione (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Due battistrada a comandare la corsa fino a questo momento con la presenza anche di un’azzurra: 115 km < 50’’ < @FaberClaire et Silvia Zanardi ont pris 50’’ d’avance sur le peloton. @FaberClaire et Silvia Zanardi took a 50 seconds lead over the peloton. #LBLwomen pic.twitter.com/MYruCBtxma — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 25, 2021 10.49 141 chilometri da Bastogne a Liegi con ben sette cotes da affrontare: Cote de Wanne, Cote de la Haute Levée, Cote du Rosier, Cote de Desnié, Cote de La Redoute, Cote des Forges e per chiudere la storica Cote de la Roche-aux-Faucons. 10.46 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Due battistrada a comandare la corsa fino a questo momento con la presenza anche di un’azzurra: 115 km < 50’’ < @FaberClaire etont pris 50’’ d’avance sur le peloton. @FaberClaire ettook a 50 seconds lead over the peloton. #LBLwomen pic.twitter.com/MYruCBtxma — Liège--Liège (@LiegeL) April 25, 2021 10.49 141 chilometri dacon ben sette cotes da affrontare: Cote de Wanne, Cote de la Haute Levée, Cote du Rosier, Cote de Desnié, Cote de La Redoute, Cote des Forges e per chiudere la storica Cote de la Roche-aux-Faucons. 10.46 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

