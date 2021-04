LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: Tadej Pogacar batte Alaphilippe allo sprint! 4° Valverde! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 La corsa, come di consueto, si è decisa sulla Roche-aux-Faucons. Woods ha lanciato l’attacco decisivo, seguito da Alaphilippe, Gaudu, Pogacar e Valverde. Non ce l’ha fatta Roglic, a cui sono mancate le gambe. I cinque hanno progressivamente guadagnato terreno, superando anche i 30? di vantaggio. La volata conclusiva sembrava una formalità per Alaphilippe, ma il campione del mondo è stato beffato da un sensazionale Pogacar, che ha sfruttato al meglio un arrivo in leggerissima salita. 17.01 L’ordine d’arrivo della Liegi-Bastogne-Liegi 2021: 1 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 500 275 6:39:26 2 Alaphilippe ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 La corsa, come di consueto, si è decisa sulla Roche-aux-Faucons. Woods ha lanciato l’attacco decisivo, seguito da, Gaudu,e Valverde. Non ce l’ha fatta Roglic, a cui sono mancate le gambe. I cinque hanno progressivamente guadagnato terreno, superando anche i 30? di vantaggio. La volata conclusiva sembrava una formalità per, ma il campione del mondo è stato beffato da un sensazionale, che ha sfruttato al meglio un arrivo in leggerissima salita. 17.01 L’ordine d’arrivo della: 1 POGA?ARUAE-Team Emirates 500 275 6:39:26 2...

Advertising

Eurosport_IT : -50 KM, SI ENTRA DAVVERO NEL VIVO ?????? ?? Segui LIVE la Liegi-Bastogne-Liegi: - zazoomblog : LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: il gruppo accelera poco più di quattro minuti per la fuga - #Liegi-Basto… - SkySport : Liegi-Bastogne-Liegi LIVE: 7 in fuga, c'è anche un italiano #SkySport #Ciclismo #LiegiBastogneLiegi - infoitsport : LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile in DIRETTA: Demi Vollering non fallisce! Battuta Van Vlauten, podio per Longo B… - sportli26181512 : Liegi-Bastogne-Liegi 2021, la diretta degli ultimi chilometri: Edizione numero 107 della Liegi-Bastogne-Liegi. Alap… -