L' Inter vicina allo Scudetto | altro mezzo passo falso della Juve | 1 - 1 contro la Fiorentina

(Di domenica 25 aprile 2021) L'e Antonio Conte hanno in testa solo l'obiettivo: e adesso sono molto più vicini grazie ai tre punti conquistati oggi a San Siro sul Verona. Gli scaligeri non hanno ormai nulla più da ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: L'#Inter è sempre più vicina alla vittoria del campionato. - 100x100Napoli : L'#Inter è sempre più vicina alla vittoria del campionato. - eziogiardi : Quanta fatica e sofferenza la vittoria di oggi.Tenete duro che la meta è vicina.Forza ragazzi sforza Inter. - it_inter : L'Inter piega il Verona, la rete decisiva è di #Darmian su assist di #Hakimi: la meta è sempre più vicina #InterVerona 1-0 - NSollai : @fabryforzainter @Inter Si credici.... approccio blando e attendista Ritmo palleggio nullo Zero verticalizzazioni t… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter vicina

- Verona 1 - 0 Live (76' Darmian) 76' -in vntaggio con Darmian: grande azione di contropiede dell'con Sanchez che innesca Hakimi. L'esterno trova Darmian sull'altra fascia che si ...VINCE LO SCUDETTO SE... QUANTI PUNTI MANCANO? La linea del traguardo è sempre più: l'di Conte infatti vince lo scudetto se già nel weekend 1 - 2 maggio le dirette inseguitrici (Milan, Juventus e Atalanta) falliranno il loro quasi impossibile tentativo di strappare il ...Nell'altra gara delle 15 l'Inter ha fatto un ulteriore passo verso lo Scudetto, battendo 1-0 il Verona a Milano. In attesa degli impegni di Milan e Atalanta, la squadra di Conte ha ora 13 punti di van ...Darmian uomo della provvidenza, entra e in tre minuti decide la partita. Ora all'Inter mancano 5 punti per cucirsi lo scudetto al petto ...