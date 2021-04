Le pagelle del Benevento – Difesa colabrodo | Iago predica nel deserto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– L’Udinese si abbatte su unsempre più in difficoltà. Ledei giallorossi al termine del match del Ciro Vigorito: Montipò 5: Altra goleada e altra giornata da dimenticare. Basta un dato: cinque conclusioni pericolose, quattro gol e un palo. Glik 5: Vero che sfiora il gol del pari al 16’ del primo tempo, ma la sufficienza nel contrastare il giovane Braaf sull’azione del poker bianconero non è giustificabile. Barba 5,5: Quasi un’ora da centrale, il resto da terzino sinistro. Nel primo tempo non riesce a gestire il reparto, nella ripresa boccheggia nel contrastare Molina. Caldirola 5: Ha la grande occasione del pari nel primo tempo ma Musso si oppone con un colpo di reni. La sua gara difensiva però non è il massimo, visto che Okaka lo sovrasta in ogni duello. Depaoli 5: Lento e ...