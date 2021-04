Jankto convince a metà Ora la Sampdoria riflette

Leggi su calcionews24

La Sampdoria esce sconfitta dall'ultimo match di campionato in trasferta contro il Sassuolo. Generosa la prestazione di Jakub Jankto, ma non basta. Il tecnico Claudio Ranieri, infatti, si aspetta molto di più dal centrocampista ceco: troppi i palloni persi sulla trequarti avversaria, spesso motivo di ripartenze pericolose da parte dei neroverdi. Anche il cinismo sotto porta deve migliorare. Ben due le occasioni capitate tra i piedi del classe '96, entrambe conclusesi in un nulla di fatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.