Inter, Marotta: “Sanzioni per Superlega? Non so niente, solo liti: questo calcio va riformato” (Di domenica 25 aprile 2021) Marotta sull'eventuale sanzione per il caos Superlega precisa di non saperne niente. Si lamenta della litigiosità tra club e vuole la riforma del calcio L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 25 aprile 2021)sull'eventuale sanzione per il caosprecisa di non saperne. Si lamenta dellagiosità tra club e vuole la riforma delL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ZZiliani : #Agnelli, #Marotta, #Gazidis: vedremo chi avrà la dignità di dimettersi. Di certo, data la gravità dell'illecito co… - Striscia : Una doccia fredda #superlega #agnelli #marotta #Juventus #Inter - ZZiliani : Tutto ok, quel che conta è essersi smarcati. Ma #Marotta dovrebbe spiegare perchè “l’innovazione e l’inclusione” so… - AnThO__13 : RT @tuttosport: #Marotta: 'Lettera dai club? Non abbiamo ricevuto nulla' - Fprime86 : RT @tuttosport: #Marotta: 'Lettera dai club? Non abbiamo ricevuto nulla' -