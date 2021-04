Il Recovery plan di Draghi in pillole: 222,1 miliardi diviso in 6 missioni (Di domenica 25 aprile 2021) Il Governo - riferisce una nota di palazzo Chigi - ha trasmesso oggi al Parlamento il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione europea in risposta alla crisi pandemica. Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave del Ngeu. Ulteriori 30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro. Il Piano include inoltre un corposo pacchetto di riforme, che toccano, tra gli altri, gli ambiti della ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Il Governo - riferisce una nota di palazzo Chigi - ha trasmesso oggi al Parlamento il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU, il pacchetto da 750di euro concordato dall’Unione europea in risposta alla crisi pandemica. Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave del Ngeu. Ulteriori 30,6sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1di euro. Il Piano include inoltre un corposo pacchetto di riforme, che toccano, tra gli altri, gli ambiti della ...

