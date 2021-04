Il Como ritorna in Serie B

(Di domenica 25 aprile 2021) . I lariani sono riusciti a conquistare la promozione con una giornata di anticipo.– dopo quasi cinque anni di assenza. I lariani sono riusciti a conquistare la promozione con una giornata di anticipo. Per i lombardi decisiva lo scontro diretto contro l’Alessandria nella penultima giornata di campionato. I piemontesi avevano un solo risultato a disposizione (la vittoria), ma il coronavirus non ha permesso ai ragazzi di Longo di potersi giocare la promozione con l’organico al completo. Lo scontro diretto è stato vinto 2-1 dai comaschi che possono festeggiare il ritorno tra i grandi grazie alla doppietta di Gabrielloni. Ora l’ultima giornata senza particolari interessi per Rosseti e compagni che proveranno a conquistare la Supercoppa prima di iniziare a pensare al nuovo campionato. TUTTA UN'ALTRA MUSICA!!!! #LETITB……..Randstad Italia Acqua S.Bernardo ...

ilnapolionline : UFFICIALE: Il Como di 'Gattuso' ritorna in Serie B! - -

Quest'oggi il Como di mister Giacomo Gattuso, vincendo la penultima di campionato contro l'Alessandria, seconda in classifica, ha blindato la promozione in Serie B andando a +6 su quest'ultima. Il mat ...Grande festa a Como per il ritorno del Calcio Como in serie B dopo sei anni, due fallimenti e la ripartenza dalla serie D. (ANSA) ...