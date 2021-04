I cambi di Pippo: incomprensibili. E ora il Benevento rischia grosso (Di domenica 25 aprile 2021) Il Benevento ne perde un’altra, ora è sempre più coinvolto nella lotta per la salvezza. Contro l’Udinese serviva vincere, come minimo non perdere, ma il Benevento ha impostato male la partita, approccio molle, evidenziando i limiti dell’ultimo periodo. Ma un’ulteriore ombra si è allungata in virtù di un’inconcepibile decisione di Pippo Inzaghi che, durante l’intervallo, ha sostituto Nicolas Viola. Quest’ultimo non soltanto era stato uno dei protagonisti del primo tempo, rigore trasformato a parte, ma sarebbe stato fondamentale per provare la rimonta. Anche con Schiattarella al fianco, ma alla larga di una decisione apparsa senza una logica. E la scelta di Pippo ha peggiorato una situazione già complicata. Infatti, nella ripresa il Benevento è crollato. Foto: Instagram Personale Inzaghi L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Ilne perde un’altra, ora è sempre più coinvolto nella lotta per la salvezza. Contro l’Udinese serviva vincere, come minimo non perdere, ma ilha impostato male la partita, approccio molle, evidenziando i limiti dell’ultimo periodo. Ma un’ulteriore ombra si è allungata in virtù di un’inconcepibile decisione diInzaghi che, durante l’intervallo, ha sostituto Nicolas Viola. Quest’ultimo non soltanto era stato uno dei protagonisti del primo tempo, rigore trasformato a parte, ma sarebbe stato fondamentale per provare la rimonta. Anche con Schiattarella al fianco, ma alla larga di una decisione apparsa senza una logica. E la scelta diha peggiorato una situazione già complicata. Infatti, nella ripresa ilè crollato. Foto: Instagram Personale Inzaghi L'articolo ...

Advertising

pippo_sempre : @WazzaFit @sergiogali5 Nel calcio di adesso in stagioni normali già vedevi turnover con le piccole, il sistema è gi… - WazzaFit : @pippo_sempre @sergiogali5 Ma è così, fanno mega turn over in uno sport in cui hai i cambi volanti e infiniti, il calcio è un altro sport. - WazzaFit : @pippo_sempre @sergiogali5 Speriamo ci siano anche i cambi volanti come nel basket. A sto punto visto che tutti la… - pippo_sempre : @WazzaFit @OLandsknecht Concludo dicendo che se l’alternativa è una nuova champions non credo che cambi molto per l… - claux96862249 : @nelloscavo @openarms_it @Avvenire_Nei Avvenire il giornale letto da PIPPO PLUTO e PAPERINO ,cambi mestiere il miss… -

Ultime Notizie dalla rete : cambi Pippo Diretta/ Benevento Udinese (risultato 1 - 3) video streaming DAZN: tris di Larsen! Girandola di cambi, i sanniti provano a riaprirla, un risultato che sta pesando tantissimo sulla ... l'ultimo pari in casa del Genoa ha regalato una boccata d'ossigeno alla squadra allenata da Pippo ...

Il Benevento tiene testa alla Lazio ma esce sconfitto dall'Olimpico. Farris cerca di dare la scossa con i cambi, ma la Lazio del secondo tempo è la brutta copia di ... Se giochiamo così ci salviamo sicuro", ha detto Pippo Inzaghi a fine partita ai microfoni di Sky Sport ...

I cambi di Pippo: incomprensibili. E ora il Benevento rischia grosso alfredopedulla.com Perugia riflette suoi suoi errori Alla fine torna tutto. Civitanova che dall'inizio era la squadra più forte ha vinto quasi tutto, comunque molto, in una stagione difficilissima. Di contro Perugia che partiva con la vittoria in Superc ...

Out Letizia e Caprari, forfait per sei! Inzaghi: “Viola, Iago, Lapadula e Caldirola: vi dico tutto” Sono sei gli assenti per Pippo Inzaghi in vista del match di domani contro l’Udinese. Già era certo il forfait per Foulon, Letizia, Tuia e Moncini. A questi si sono aggiunti anche Tello e Caprari; rie ...

Girandola di, i sanniti provano a riaprirla, un risultato che sta pesando tantissimo sulla ... l'ultimo pari in casa del Genoa ha regalato una boccata d'ossigeno alla squadra allenata da...Farris cerca di dare la scossa con i, ma la Lazio del secondo tempo è la brutta copia di ... Se giochiamo così ci salviamo sicuro", ha dettoInzaghi a fine partita ai microfoni di Sky Sport ...Alla fine torna tutto. Civitanova che dall'inizio era la squadra più forte ha vinto quasi tutto, comunque molto, in una stagione difficilissima. Di contro Perugia che partiva con la vittoria in Superc ...Sono sei gli assenti per Pippo Inzaghi in vista del match di domani contro l’Udinese. Già era certo il forfait per Foulon, Letizia, Tuia e Moncini. A questi si sono aggiunti anche Tello e Caprari; rie ...