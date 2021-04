Formula E - Valencia | Gara 2 | vince Dennis con la BMW

(Di domenica 25 aprile 2021) Successo della BMW in2 dell'ePrix di, valida come sesta prova del Mondiale diE. Are è Jakeche ha firmato pole position e vittoria sul circuito Ricardo Tormo. Per il debuttante della BMW è stata l'occasione perfetta per mettersi in luce, grazie a una prestazione quasi perfetta. Sul podio, insieme a lui, sono saliti André Lotterer della Porsche e Alex Lynn della Mahindra. Vittoria al debutto. Il quinto successo di BMW nellaE porta così la firma di un rookie, Jakeper l'appunto. L'inglese ha prima conquistato a sorpresa la pole position, poi è riuscito a mantenere i nervi saldi per tutta la durata dellae ha saputo gestire egregiamente l'energia, rallentando quando necessario, per poi difendersi ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: La Gazzetta del Motorsport: in Formula E a Valencia vittorie di De Vries e Dennis - FormulaPassion : #FormulaE: #Vergne e #DiGrassi contro i circuiti permanenti - MONZASPEEDITALY : FORMULA E, AL #ValenciaEPrix VINCONO @DE VRIES E IL ROOKIE DENNIS - F1inGenerale_ : #Formula E | #ValenciaEPrix - #Nissan in profonda difficoltà: 'Un weekend ricco di eventi, siamo frustrati' - F1inGenerale_ : Formula E | Pagelle Valencia E-Prix: Caos e Strategia #F1inGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Valencia

Jean Eric Vergne ha sottolineato che i circuiti permanenti mal si sposano con laE: 'Spero chesia stata un'eccezione dettata dalla pandemia, va bene per i test, non per una gara di ...Arriva un 4° posto nel doppio appuntamento didellaE per Nissan e.dams . Oliver Rowland conquista il miglior piazzamento nella seconda gara del weekend, mentre Sébastien Buemi è stato parecchio sfortunato e coinvolto in ...Diversi piloti hanno sottolineato di essersi trovati spaesati a Valencia in occasione del primo appuntamento su un tracciato che non fosse cittadino ...VALENCIA – Il successo del debuttante che prima di Valencia non era mai andato a punti. Il britannico Jake Dennis ha regalato alla Bmw i Andretti la prima affermazione stagionale nella ...