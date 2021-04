"Dopo quella notte le ragazze erano cambiate" (Di domenica 25 aprile 2021) Il racconto del titolare del bed&breakfast dove alloggiava la ragazza coinvolta: "Era nervosa, silenziosa e pensierosa. Aveva fretta, ora so che andava in farmacia per la pillola" Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 aprile 2021) Il racconto del titolare del bed&breakfast dove alloggiava la ragazza coinvolta: "Era nervosa, silenziosa e pensierosa. Aveva fretta, ora so che andava in farmacia per la pillola"

Advertising

marcotravaglio : BONGIORNO ITALIA Per dire come funziona quella che spiritosamente chiamiamo “informazione”. Il Tempo riporta una di… - EnricoLetta : Non è possibile che Europa e Stati Membri imparino da tutte le crisi tranne che da quella sull’accoglienza dei… - LiaQuartapelle : “In Italia c’è un clima da ricostruzione. Una situazione simile a quella di cui mi hanno raccontato i miei nonni do… - Unapolpettina : Oggi avresti compiuto 26 anni e io sono entrata a far parte di quella seconda famiglia, poco dopo la tua 'partenza'… - MFurlanBuckl : RT @aruggeri_eu: Pezzo da leggere, oggi 25 aprile. Le torture e violenze nazifasciste nella casa dello studente a Genova. Il cercare di dim… -