Daydreamer anticipazioni 26 aprile | Sanem cambia look per amore di Can

Can Yaman e Demet Ozdemir tornano ad indossare i panni di Can Divit e Sanem Aydin in Daydreamer – le ali del sogno lunedì 26 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Gli spoiler del nuovo episodio rivelano che gli amici della Fikri Harika ritornano al passato per amore del loro capo. Sanem si impegna come non mai per far ritornare la memoria al suo fidanzato. Per far ritornare la memoria a Can, Sanem ricrea le stesse situazioni e dinamiche di un tempo. I ragazzi ritornano a lavorare alla Fikri Harika, la Aydin cambia look e litiga con Deren.

