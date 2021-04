Covid: incendio in ospedale in Iraq, almeno 23 morti (Di domenica 25 aprile 2021) almeno 23 persone sono morte in un incendio scoppiato durante la notte in un'unità di terapia intensiva che curava pazienti con Covid-19 a Baghdad: lo hanno detto all'Afp fonti mediche e di sicurezza.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 aprile 2021)23 persone sono morte in unscoppiato durante la notte in un'unità di terapia intensiva che curava pazienti con-19 a Baghdad: lo hanno detto all'Afp fonti mediche e di sicurezza....

Coronavirus nel mondo: nuovo record mondiale di casi in un giorno. Iraq, incendio in un ospedale Covid: almeno 23 morti Il Covid - 19 ha ucciso più di tre milioni (3.088.103) persone in tutto il mondo secondo un rapporto di Afp. La situazione nel mondo: grafici e mappe Le vaccinazioni Dramma India Più di un terzo ...

